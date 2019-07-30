Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma

Суд на Украине 29 июля наложил арест на российский танкер Nika Spirit, опознанный как Neyma. Об этом во вторник, 30 июля в своем Facebook сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«Судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Судно задержали в порту Измаил Одесской области 25 июля и обвинили в блокировании украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

После задержания военные прокуроры и сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели на судне обыск, причем без разрешения российского консула. По словам Матиоса следственные действия являются законными «согласно нормам действующих международных договоров, ратифицированных как Россией, так и Украиной».

Законность ареста танкера можно оспорить в течение пяти дней в Одесском апелляционном суде.

На борту танкера находились десять моряков. В СБУ отметили, что экипаж не нарушил ни морское право, ни украинское законодательство, поэтому в тот же день моряков отпустили, заявив, что судно необходимо Киеву в качестве вещественного доказательства по делу об инциденте в Керченском проливе.

25 ноября 2018 года три корабля BMC Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море. Они не реагировали на требования пограничников остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. 9 июля расследование уголовного дела завершилось, украинцам предъявили окончательное обвинение в незаконном пересечении границы РФ организованной группой. 17 июля срок их ареста продлили на три месяца.