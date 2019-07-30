Адвокат сочла арест российского судна шантажом со стороны Киева

Задержание и арест российского танкера на Украине незаконны, считает адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш. В интервью «Известиям» во вторник, 30 июля, она отметила, что действия украинской стороны «направлены на получение физического контроля над судном с целью шантажа и давления на российские власти».

«Доводы СБУ о якобы участии этого судна в блокировке украинских военных кораблей ничем не подтверждены», — подчеркнула Ярмуш.

Однако если следовать логике украинского руководства, то экипажу российского корабля «будет предъявлено обвинение в совершении преступления против украинских моряков», отметила эксперт.

«Полагаю, что украинские власти получили в виде арестованного судна предмет для торга в переговорах с Россией», — заключила Ярмуш.

Ранее 30 июля сообщалось, что российское генконсульство в Одессе направило в украинский МИД ноту с просьбой прояснить ситуацию вокруг арестованного судна, но ответа не получило.

Российский танкер Nika Spirit, опознанный как Neyma, был задержан 25 июля в порту Измаил Одесской области по обвинению в блокировании украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. 29 июля судно было арестовано. Десятерых моряков, находившихся на его борту, отпустили, поскольку, по данным Службы безопасности Украины (СБУ), они не нарушили нормы морского права и украинского законодательства.

25 ноября 2018 года три корабля BMC Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море. Они не реагировали на требования пограничников остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. 9 июля расследование уголовного дела завершилось, украинцам предъявили окончательное обвинение в незаконном пересечении границы РФ организованной группой.