В Совфеде обвинили Украину в нарушении Конвенции ООН по морскому праву

Незаконный арест российского танкера Nika Spirit и изъятие при обыске документов являются грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву, рассказала «Известиям» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

Накануне, 29 июля, суд на Украине наложил арест на российский танкер Nika Spirit, опознанный как Neyma.

Как напомнила Ковитиди, Конвенция ООН по морскому праву закрепляет делимитацию морских пространств и их международно-правовой статус. Сенатор призвала международное сообщество и, в частности, Международную морскую организацию осудить арест Украиной российского судна.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек предложил выборочно закрыть Керченский пролив для кораблей, следующих в украинские порты со стратегическими грузами, в ответ на арест российского танкера Nika Spirit.

25 июля СБУ задержала в порту Измаил (Одесская область) российский танкер Nika Spirit. Его опознали как танкер Neyma и обвинили в блокировании украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. По словам судовладельца, судно было куплено зимой.

Как рассказал источник в СБУ, моряков отпустили домой и они уже прилетели в Москву из Кишинева. По его словам, члены экипажа танкера взяли обязательство явиться на допрос, но могут свободно покинуть Украину, так как проходят свидетелями и не ограничены в перемещениях.