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Депутат от Крыма призвал выборочно закрыть Керченский пролив

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек призвал выборочно закрыть Керченский пролив для кораблей, следующих в украинские порты со стратегическими грузами, в ответ на арест российского танкера Nika Spirit.

Накануне, в воскресенье, 29 июля, суд на Украине наложил арест на российский танкер Nika Spirit, опознанный как Neyma, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

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«Суда, идущие в украинский Мариуполь, тем или иным образом обеспечивают экономическое поддержание, прямо скажем, пиратской политики Украины на Азовском море», — сказал депутат Бальбек.

По его словам, Мариуполь стал подобием пиратской Ямайки, где власти оправдывают разбой на море, захват транспортных судов и выставляют ворованное на аукцион.

В то же время парламентарий подчеркнул, что официальную реакцию Российской Федерации на арест должен выразить МИД.

Ранее, 25 июля, СБУ задержала в порту Измаил (Одесская область) российский танкер Nika Spirit. Его опознали как танкер Neyma и обвинили в блокировании украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. По словам судовладельца, судно было куплено зимой.

Как рассказал источник в СБУ, моряков отпустили домой и они уже прилетели в Москву из Кишинева. По его словам, члены экипажа танкера взяли обязательство явиться на допрос, но могут свободно покинуть Украину, так как проходят свидетелями и не ограничены в перемещениях.

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