Россия отказалась участвовать в конференции по урегулированию в Венесуэле

Россия не будет принимать участие в конференции, посвященной делам Венесуэлы. Об этом во вторник, 30 июля, сообщили в МИД РФ. В сообщении ведомства говорится, что у российской стороны есть «ряд серьезных сомнений» относительно этого мероприятия.

В Москве «детально рассмотрели» приглашение, поступившее от МИД Перу, и «внимательно проанализировали цели и задачи, ставящиеся организаторами» конференции «в поддержку демократии в Венесуэле».

«Не убеждены в правильности подхода, при котором обсуждение «проблем демократии» в Венесуэле будет проходить без венесуэльцев, представленных правительством (президента страны. — Ред.) Николаса Мадуро и другими политическими силами. Не уверены, что однодневная встреча с заявленным участием около 100 делегаций, придерживающихся разных позиций, в состоянии согласовать меры реальной помощи», — заявили на Смоленской площади.

В МИД России подчеркнули, что «из целей конференции не вытекает, каким образом ее проведение соотносится с ключевой задачей на данный момент — содействовать налаживанию внутривенесуэльского диалога». Поэтому, «тщательно взвесив все обстоятельства», российские дипломаты приняли решение воздержаться от участия в конференции. МИД Перу был уведомлен об этом решении.

При этом в российском МИДе подтвердили «стремление к дальнейшему конструктивному диалогу с государствами Латинской Америки, включая Перу», а также с другими странами, готовыми сотрудничать ради содействия урегулированию в Венесуэле.

В январе текущего года лидер венесуэльской оппозиции на фоне протестных выступлений провозгласил себя главой государства, его власть признали США, Канада, Гватемала и ряд других стран. Другие государства, в частности Россия, Китай и Мексика, поддержали действующего главу республики.

30 апреля ситуация в Венесуэле обострилась: возобновились протесты и столкновения оппозиции с правоохранителями. Лидер оппозиции призвал сторонников завершить процесс смещения Мадуро, однако очередная попытка переворота не удалась, и Гуайдо заявил о ее провале.