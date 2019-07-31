«Уход Де Коло почти лишает ЦСКА шансов на победу в Евролиге»

Флорана Петрюса можно смело назвать легендой европейского баскетбола. В составе сборной Франции он взял медали на четырех Евробаскетах, включая золото в 2013 году. На последнем чемпионате мира Петрюс и его товарищи стали бронзовыми призерами. Всего на счету 38-летнего форварда 194 игры за свою национальную сборную — больше всех среди действующих баскетболистов. На клубном уровне Флоран становился победителем Еврокубка-2010 в составе «Валенсии», также выигрывал чемпионат и Кубок Испании (2006), трижды — первенство Франции (2001, 2003, 2004) и дважды признавался лучшим защищающимся игроком лиги Про А (2002, 2015).

В интервью «Известиям» титулованный баскетболист, ныне выступающий за «Страсбург», рассказал о главных интригах предстоящего ЧМ в Китае, минусах новой системы лицензирования клубов Евролиги и основных трансферах этого лета.

— Хотелось бы узнать ваше мнение о новой системе лицензирования клубов Евролиги. Со следующего сезона у национальных чемпионатов больше не будет прямых путевок в самый престижный евротурнир...

— Я понимаю Евролигу. Они хотят быть почти закрытым турниром и обезопасить себя от «случайных» команд, которые не выдерживают конкуренции на самом высоком уровне. Для этого они с каждым годом предъявляют к новым участникам всё более и более высокие требования. Жорди Бертомеу (президент лиги. — «Известия») и его партнеры хотят, чтобы Евролига больше зарабатывала, и, возможно, полузакрытый формат поможем им этого добиться. Но с точки зрения спортивной составляющей иерархия европейского баскетбола теряет свой смысл. Например, условная «Валенсия» становится чемпионом Испании, обойдя «Реал», «Барселону» и «Басконию». В итоге три эти команды продолжают играть в Евролиге на следующий год, а валенсианцы даже не рассматриваются как потенциальные участники. Так уже было в 2017 году, когда «Валенсия» выиграла самый сложный европейский чемпионат. На мой взгляд, это неверно. И всем надо объединиться и как-то сообща решить эту конфликтную ситуацию.

ФОТО: Личный архив Флорана Петрюса

— Какой трансфер в европейском баскетболе вы назвали бы самым значимым?

— Было очень много важных переходов этим летом. Мне как французу самым значимым кажется подписание контракта Нандо Де Коло с «Фенербахче». Для ЦСКА это огромная потеря, которая, практически, лишает московский клуб шансов на победу в Евролиге. Стамбульцы же становятся фаворитами сезона. Также выделю переход Миротича и других очень статусных баскетболистов в «Барселону». Это позволяет надеяться, что «Барса» полноценно возвращается в элиту европейского баскетбола.

— В «Фенербахче» перешел еще один экс-игрок ЦСКА и ваш соотечественник — Лео Вестерманн. Что скажете о его шансах закрепиться в ротации Желько Обрадовича?

— В последние годы Лео не везло с травмами, но сезон-2018/19 в «Жальгирисе» он провел на высоком уровне и получил шанс поиграть под руководством, пожалуй, лучшего тренера Европы. Очень хочется верить, что этот сезон покажет: Вестерманна рано списывать со счетов и он может быть важным игроком для топ-клуба. Также думаю, он поедет на чемпионат мира в составе Франции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Лео Вестерманн

— Кстати, о чемпионате мира. Сборная Франции впервые за долгие годы отправляется на крупный турнир без своего многолетнего лидера, четырехкратного чемпиона NBA Тони Паркера. Это ведь сильно ударит по потенциалу команды?

— Вы правы, без Тони это совсем другая сборная. У нас много очень сильных игроков, среди которых Руди Гобер, Эван Фурнье, Николя Батюм, Нандо Де Коло, но я пока не вижу баскетболиста, способного стать мозгом этой команды и приносить ей пользу в тот момент, когда она находится на спаде. Поэтому задача нашего тренера Венсана Колле — найти такого лидера, который сконцентрирует вокруг себя все взаимосвязи в коллективе.

— Венсан Колле тренирует сборную Франции с 2009 года, а ваш нынешний клуб «Страсбург» — с 2011-го. Для европейского баскетбола находиться так долго во главе команды — большая редкость. Как вы можете это объяснить?

— Если тренер дает результат, то его глупо менять. При Венсане сборная Франции показывает очень стабильную игру уже много лет. Три Евробаскета подряд у нас были медали (золото — в 2013-м, серебро — в 2011-м, бронза — в 2015-м), также мы взяли бронзу ЧМ-2014. Поэтому он уже неоднократно доказал, что не зря занимает свое место столько лет. Посмотрим, как он справится с новым вызовом — в его распоряжении очень молодая амбициозная команда, которая лишилась своего лидера.

ФОТО: Личный архив Флорана Петрюса

— Во французском баскетболе очень много талантов, много игроков выступают в NBA. В чем секрет развития и появления такого количества выдающихся мастеров?

— Я вам не скажу, это же секрет (смеется). Если серьезно, то стоит выделить две причины такого развития событий. Первая — у нас очень хорошо работают детские школы баскетбола во многих городах. Второе и самое главное, чего нет во многих других странах, — наши тренеры в высшей лиге не боятся давать шанс игрокам показать себя в самом юном возрасте. Возьмем как пример историю Франка Ниликину. Он дебютировал за «Страсбург» в 18 лет и сразу закрепился в составе. Сейчас ему 21 год, за его плечами три сезона в NBA и его знают во всём мире.

Фото: Global Look Press/ZUMA Франк Нтиликина

— Кого назовете фаворитом ЧМ-2019?

— Все назовут главным претендентом на золото сборную США, полностью составленную из игроков NBA. Но посмотрите, они тоже сталкиваются с проблемами в составе, многие звезды первой величины отказались от участия в турнире. Поэтому им будет сложнее рассчитывать на легкие победы в каждом матче. В 2006 году была похожая ситуация и тогда испанцы ей воспользовались (американцы уступили Греции в полуфинале ЧМ-2006, Испания впервые стала чемпионом мира. — «Известия»).

Поэтому наряду с США за золото будут бороться команды Испании, Сербии и Франции.

— А кто может стать открытием турнира?

— Думаю, что больше всего способна удивить Австралия. Верю, что они способны попасть в призы, даже если не приедет их главная звезда — разыгрывающий «Филадельфии» Бен Симмонс. Патрик Миллс, Мэттью Деллаведова и Эндрю Богут могут создать проблемы любой команде. Может выстрелить сборная Греции, которая всегда опасна на крупных турнирах. Неплохие шансы у Италии и России. У этих команд есть хороший сплав молодости, опыта и таланта. К тому же у вашей сборной довольно благоприятный календарь.

— Да, но мы потеряли двух ключевых игроков — Тимофея Мозгова и Дмитрия Хвостова...

— Знаю этих ребят и соглашусь, что их потеря сильно отразится на сборной России. Но, насколько я помню, у игроков вашей команды всегда было большое желание бороться за каждый мяч. Играть против России всегда было непросто. Поэтому, даже несмотря на такие потери, ваша команда способна бороться как минимум за олимпийскую лицензию.

— Наставник «Милана» Этторе Мессина в интервью «Известиям» заявил, что в Олимпийских играх должно участвовать минимум 16 команд, а не 12. Согласны?

— Да, это было бы интереснее и логичнее. Ведь баскетбол — один из главных видов спорта на летних Играх.

— В 2018 году вы перешли в «Страсбург». Как в 38 лет вы находите мотивацию продолжать играть на высоком уровне?

— У меня до сих пор есть огромное желание играть в баскетбол. Каждое утро я встаю в хорошем настроении, понимая, что меня ждет тренировка или игра. Пока мне необходим этот драйв. Когда это чувство пропадет, я закончу свою профессиональную карьеру.

— Судя по вашему Instagram и публикациям в иностранных СМИ, вы провели свой летний лагерь в Марокко? Почему выбрали именно эту страну?

— В Марокко очень любят баскетбол, и мой лагерь лишний раз доказал это. Очень много детей хотели записаться в него, и мы, к сожалению, не смогли принять всех желающих. Свой лагерь я делаю для самых юных ребят, часто из неблагополучных семей. Важно, чтобы у них была возможность поработать с теми спортсменами, которых они видят по телевизору, и понять, что в этой жизни можно пробиться наверх из самых низов. Рад, что мне помогают мои друзья. Например, на первый лагерь четыре года назад приезжали мои бывшие партнеры по «Нанси», в прошлом году был Майкл Желабеле (экс-игрок «Реала» и нескольких клубов NBA. — «Известия»).

Фото: Личный архив Флорана Петрюса

Возможно, в следующем году проведу свой лагерь в России. Надо смотреть по интересу и по времени.

— Ваш младший брат Микаэль Петрюс провел 10 сезонов в NBA. Но мы почему-то не смогли найти никакой информации о том, чем он занимается сейчас. Можете рассказать?

— Сейчас он не играет в профессиональный баскетбол. Он решил отдохнуть какое-то время после столь успешной и насыщенной карьеры. Парень просто наслаждается жизнью, поэтому ничего интересного я особо рассказать не могу.

— В «Страсбурге» вместе с вами выступают два игрока, хорошо знакомые российским любителям баскетбола, — Марди Коллинз и Дэвид Андерсен. Они часто рассказывают о нашей стране?

— Марди сам по себе не самый многословный парень, и он не так часто вспоминает период своей игры в России. Возможно, я не поднимал с ним эту тему. Что касается Дэвида, то он всегда хорошо отзывается о вашей стране и вспоминает период карьеры в ЦСКА как один из лучших (в составе московского клуба австралиец дважды стал чемпионом Евролиги. — «Известия»).

Если говорить про Дэвида, то для меня он легенда европейского баскетбола. Ему 39 лет, но иногда кажется, что он так же молод и энергичен, как и 10–15 лет назад.