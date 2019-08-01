Темное время уток: Kaiser Chiefs веселятся, Игги Азалиа оправдывается, а Эд Ширан поет с Эминемом

В разгар сезона отпусков хочется расслабиться и ни о чем не думать — большая часть релизов месяца дают для такого времяпровождения идеальный повод. И даже великие музыканты вроде легендарного продюсера и гитариста Дэниела Лануа вдруг обратились к вроде бы малосерьезному жанру саундтреков к видеоиграм, создавая почти шедевр, но не менее расслабленный и умиротворенный, чем у шумливых поп-героев. «Известия» напоминают о самых заметных альбомах июля — для тех, кто почему-то забыл их послушать.

Kaiser Chiefs

Duck

В главной троице британских инди-героев нулевых — Franz Ferdinand, Arctic Monkeys, Kaiser Chiefs — последние всегда казались каким-то необязательным довеском. Ну да, квинтет из Лидса умел выдать разухабистый сингл (кто из нынешних 30-летних, даже и вовсе не знающих по-английски, не орал в 2007-м в клубе или просто на кухне: «Руби-Руби-Руби-Руби!»), не был лишен мелодического чутья и чутья коммерческого, оперативно адаптируясь под очередную ретромоду, но всё же воспринимался каким-то не совсем серьезным и оригинальным. Сегодня ситуация не то чтобы изменилась, но Franz Ferdinand явно забронзовели в собственном величии, «мартышки» ушли по следам Blur в какие-то космопсиходелические дебри на радость критикам, зато Kaiser Chiefs совершенно не меняются — в чем, возможно, и состоит их сила как поп-единицы. На седьмом альбоме с лаконичным названием «Утка» всё, как положено на образцовой пластинке «вождей»: тут немного танцевальной электроники, там пауэр-поповые риффы и даже соло на саксофоне, и, разумеется, в каждой песне припев готов к употреблению на стадионе, хором. Про собственно уток, кажется, ничего не поют, зато ехидствуют над интернет-звездами («Дай мне, дай мне, дай мне кликбейт, как у знаменитости в бикини» — песня Wait) и беззастенчиво впадают в романтический идиотизм, как на композиции Electric Heart (судя по тексту, про, как бы это помягче, девушку-андроида, но возможны и иные толкования). Новых поклонников эти 11 песен Kaiser Chiefs вряд ли принесут, зато старые останутся гарантированно довольны — и то, как говорится, хлеб.

Слушайте &amp;amp;lt;a data-cke-saved-href='https://music.yandex.ru/album/8128441' href='https://music.yandex.ru/album/8128441'&amp;amp;gt;Duck&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt; — &amp;amp;lt;a data-cke-saved-href='https://music.yandex.ru/artist/7659' href='https://music.yandex.ru/artist/7659'&amp;amp;gt;Kaiser Chiefs&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt; на Яндекс.Музыке

Ed Sheeran

No.6 Collaborations Project

В свои 28 британец Ширан — самый успешный с коммерческой точки зрения сольный исполнитель всех времен и народов. С точки зрения художественной относительно его песен могут, конечно, быть разные мнения — но, как ни крути, 150 млн человек, купивших его записи, не могут ошибаться. Пять «Бритсов», четыре «Грэмми» и столько же премий Айвора Новелло (вручаемых Британской академией композиторов и авторов), не считая пары десятков разных локальных наград — свидетельство признания цехового, что тоже немалого стоит. К тому же нельзя не заметить, что слушают этого поп-певца исключительно за музыку — внешностью Эд никак похвастать не может. Хиты Ширана, ловко соединяющего британскую фолк-традицию с современными ритмическими веяниями, звучат уж который год из каждого тостера; новый, четвертый по счету, альбом явно продолжит традицию. Тем более что коллабораторы (шестерка в названии отсылает к пяти выпущенным певцом еще до всемирной славы мини-альбомам) собрались на любой вкус: от суровых рэперов Эминема, Карди Би и даже страшного 50 Сента до оптимистичных героев RnB типа Бруно Марса и Камилы Кабелло. Засветился, разумеется, и бывший чудо-ребенок Джастин Бибер , с которым у Ширана, как известно, дружба. В целом получился чуть более радикальный, нежели предыдущие, но всё равно модный всевозрастной поп-продукт — из тех, которые с удовольствием возьмут послушать из фонотеки отпрыска и родители.

Слушайте &amp;amp;lt;a data-cke-saved-href='https://music.yandex.ru/album/8010132' href='https://music.yandex.ru/album/8010132'&amp;amp;gt;No.6 Collaborations Project&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt; — &amp;amp;lt;a data-cke-saved-href='https://music.yandex.ru/artist/381067' href='https://music.yandex.ru/artist/381067'&amp;amp;gt;Ed Sheeran&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt; на Яндекс.Музыке

Iggy Azalea

In My Defence

Австралийская дива с фотомодельной внешностью, напротив, из тех исполнителей, кого при любимой маме не включишь — разве что «чистую» версию альбома, ибо по количеству извергаемого сквернословия урожденная Аметист Амелия Келли может смело конкурировать с самыми отъявленными гангста-рэперами. Белая женщина в хип-хопе — явление вообще почти исключительное, так что Азалиа произвела сенсацию, появившись на горизонте хип-хопа в 2011 году с микстейпом Ignorant Art. К тому же на фоне остальных коллег по художественной читке 29-летняя уроженка Сиднея отличается крайней неспешностью: дебютный альбом вышел в 2014-м, нынешний — лишь второй. Всё это время она, разумеется, не уходила из центра внимания светских изданий и скандальной хроники — причем, судя по довольно кислому приему новых записей публикой, туда Игги вскоре и вернется вновь. Впрочем, назвать in My Defence плохим альбомом довольно затруднительно — это вполне крепко сделанный, пусть и слегка вторичный продукт, исполненный в стилистике Грязного Юга, к которой Азалиа всегда тяготела.

Слушайте &amp;amp;lt;a data-cke-saved-href='https://music.yandex.ru/album/8091274' href='https://music.yandex.ru/album/8091274'&amp;amp;gt;In My Defense&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt; — &amp;amp;lt;a data-cke-saved-href='https://music.yandex.ru/artist/1527949' href='https://music.yandex.ru/artist/1527949'&amp;amp;gt;Iggy Azalea&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt; на Яндекс.Музыке

Luna Sol

Below the Deep

Непослушные патлы, татуировки, тяжелые ботинки и еще более тяжелые гитарные риффы — суровая банда из Колорадо, возглавляемая бывшим гитаристом культовых в кругах поклонников стоунер-рока Hermano Дэйвом Энгстромом, представила свой второй альбом. Разумеется, влияние Black Sabbath заметно в каждом риффе, но не обошлось и без характерных для «южного рока» мелодических ходов ; местами же (как, например, в превосходной композиции Hallelujah) перед нами вообще почти стопроцентный блюз. Дизайн обложки, с подчеркнутыми царапинами и потертостями, подчеркивает: эту музыку надо слушать на виниле — и слушать громко. В 1973 году этот лонгплей, вероятно, конкурировал бы за место в чартах с Sabbath Bloody Sabbath; сегодня, конечно, ни о каких хит-парадах речи не идет — маргинальная музыка для энтузиастов. Что, впрочем, не делает ее хуже — напротив, если вы всё еще слушаете каких-нибудь унылых ветеранов «настоящего рока», самое время познакомиться с подобными ретрофутуристами.

Слушайте &amp;amp;lt;a data-cke-saved-href='https://music.yandex.ru/album/7672314' href='https://music.yandex.ru/album/7672314'&amp;amp;gt;Below the Deep&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt; — &amp;amp;lt;a data-cke-saved-href='https://music.yandex.ru/artist/4685964' href='https://music.yandex.ru/artist/4685964'&amp;amp;gt;Luna Sol&amp;amp;lt;/a&amp;amp;gt; на Яндекс.Музыке

Daniel Lanois

The Music of Red Dead Redemption 2

Напоследок, как водится, нечто... не то чтобы «совсем другое», но, пожалуй, неожиданное: саундтрек к компьютерной игре. Но, в отличие от большинства подобных продуктов, не техно и не хип-хоп, а протяжный, потусторонний, вязкий кантри-блюз, распадающийся на элементы где-то на просторах виртуальных прерий. Потому что в игре геймеру придется попробовать свои силы в выживании на Диком Западе конца XIX века, среди ковбоев, грабителей банков и прочих людей без имени. Ну а музыку написал сам великий Дэниел Лануа, продюсер лучших альбомов U2, соратник Брайана Ино в деле продвижения амбиентной музыки в массы (в этом же месяце был переиздан их совместный классический альбом Apollo, музыка к документальному фильму о лунной миссии) и просто невероятного мастерства и изобретательности гитарист. В работе над этим саундтреком к «воображаемому вестерну» с Лануа сотрудничали люди, мягко говоря, не последние: от неутомимой исследовательницы фолк-сокровищ американского юга Риэннон Гидденс до 86-летнего кантри-патриарха Вилли Нельсона.