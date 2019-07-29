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Мэрия Москвы сообщила СПЧ о согласовании акции 3 августа

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Мэрия Москвы информировала главу Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаила Федотова о согласовании акции оппозиции, запланированной на 3 августа. Об этом в понедельник, 29 июля, «РИА Новости» рассказал сам Федотов.

«Мэрия Москвы меня проинформировала о том, что такое согласование получено. Поэтому, мне кажется, это хороший знак. Совет, как обычно, направит своих наблюдателей на эту акцию», — сообщил он.

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Федотов подчеркнул, что организаторы митинга и люди, планирующие принять в нем участие, имеют полное право на выражение своей позиции.

«Другое дело, что это их конституционное право должно выражаться в установленных законом формах. В данном случае такая форма есть, это можно сделать на проспекте Академика Сахарова», — добавил он.

Ранее в понедельник сообщалось, что мэрия предложила провести митинг в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы на проспекте Сахарова, а не на Лубянской площади, как хотели организаторы акции. По данным ТАСС, организаторы не согласились менять место, поэтому мероприятие не было согласовано.

27 июля в центре Москвы прошла несанкционированная акция в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. По данным полиции, в акции участвовали более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. были задержаны. Один из участников митинга, бросивший мусорный бак в бойцов ОМОНа, стал фигурантом уголовного дела.

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