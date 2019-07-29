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Следствие попросило суд арестовать участника несогласованной акции в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Следствие попросило суд арестовать участника несанкционированной акции в Москве, обвиняемого в нападении на сотрудника правоохранительных органов. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Мещанском районном суде.

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«В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Коваленко», — сказал собеседник агентства.

Участнику митинга Евгению Коваленко предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»). Как сообщалось ранее, он бросил в бойцов ОМОН мусорный бак. Если его вину докажут, мужчине грозит штраф в размере до 200 тыс. рублей либо арест на срок до шести месяцев, либо до пяти лет лишения свободы.

Не согласованная с властями акция протеста прошла в Москве 27 июля. Выйти на демонстрацию людей призвали кандидаты на участие в выборах в Мосгордуму, снятые с регистрации. На Тверской улице собралось около 3,5 тыс. человек. В итоге полиция задержала более 1 тыс. человек.

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