Власти Брянска раскритиковали ремонт дорог

В Брянске подрядчикам дали поручение ускорить темп ремонта дорог, а также исправить нарушения по качеству работ. Обновление асфальтового покрытия завершено на четырех объектах.

По данным мэрии, техническая экспертиза выявила недостатки в качестве работ на улице Абашева. До четверга нарушения должны быть устранены. Также в городской администрации высказали недовольство по поводу темпов ремонта на улице Калинина, сообщает NASHBRYANSK.RU. Там представителям подрядной организации поручили привлечь дополнительные силы, чтобы ремонт завершился в срок.

Из 24 дорог в Брянске, которые включены в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», отремонтированы четыре. Еще на семи участках работы практически завершены.