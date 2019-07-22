Памятник пельменю запретили устанавливать в парке Благовещенска

Новый арт-объект появился в парке Дружбы в Благовещенске. Речь идет о памятнике пельменю, который разместили в пруду парка. Впрочем, продержался на воде он недолго — его демонтировали и отправили на склад.

Пельмень изготовили местные художники из эпоксидной смолы и стекломата. Его диаметр — более 1,5 м. Подразумевалось, что он будет символизировать дружбу между Россией и Китаем, поскольку является национальной едой в обеих странах. Сам парк стилизован под места отдыха в КНР, там есть здания, напоминающие пагоды, искусственные озера и мостики.

Не в восторге от нового арт-объекта оказалось руководство парка. Как говорится в Insagram-аккаунте парка, инсталляцию не согласовали с учреждением парка, поэтому она уехала на склад ждать своего хозяина.

В свою очередь, одна из авторов альтернативного плана развития парка Яна Кольцова сообщила «Амурской службе новостей», что художники не будут забирать арт-объект, они подождут, пока не определится его дальнейшая судьба.

В сентябре 2018 года в одном из скверов Благовещенска нашли гигантскую маску, покрытую золотой краской. Вес этого арт-объекта составил около 50 кг.