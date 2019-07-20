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Украинские пользователи возмутились поведением Зеленского на встрече с Полтораком

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Фото: пресс-служба президента Украины/president.gov.ua
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Украинские пользователи Сети возмутились выпадом главы государства Владимира Зеленского в сторону министра обороны страны Степана Полторака.

Ранее в Сети появилось видео, на котором президент Украины стоит в окружении Полторака, начальника Генштаба Руслана Хомчака, замглавы офиса президента Руслана Рябошапки и еще одного мужчины. В какой-то момент Зеленский резко повернулся к Полтораку и оттолкнул его от себя. Министр не удержался на месте, сделал несколько шагов назад, после чего подошел обратно, но уже не так близко.

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В комментариях под видео, размещенном на Youtube-канале украинского телеканала «НАШ», пользователи выразили недоумение, отметив, что подобные выходки недостойны президента страны, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Прекрасные манеры у нашего президента. Гопота в восторге», — написала Натали Минина.

«Типичное поведение быдла нравится электорату, роль батьки, шоу», — считает Андрей Ващук.

«Власть почувствовал, и понесло», — заявил Василий Смирнов.

«Ощутил всю полноту власти. Решил, что он пуп мира», — согласился с предыдущим комментатором Игорь Громада.

«Дело не в Полтораке, какой бы он там ни был. Дело в том, что Зе (Зеленский. — ред.) не просто гражданин, а президент. Получается, что он просто не уравновешен, раз себя так ведет. Что ж от него дальше ожидать и что он тогда с вами готов сделать?» — спрашивает Аллан Эдгар.

Другие пользователи Сети в комментариях предположили, что Зеленский махом руки попросил Полторака отойти подальше, но «поведение уже напоминает барское». Кто-то счел, что президент отмахивался от какого-то насекомого, которого, судя по реакции, испугался глава Минобороны.

Инцидент произошел 19 июня при осмотре Зеленским экспериментальных модулей для размещения военнослужащих. В офисе президента трактовку инцидента назвали полной чушью, объяснив, что украинскому лидеру поступил «срочный звонок», и он попросил Полторака подождать. При этом на видео телефона в руках у главы государства нет.

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