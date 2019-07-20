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Украинский министр назвал указ Зеленского цирком

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Фото: РИА Новости
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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком подписанный президентом страны Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, сумма в 150 млрд гривен, которую президент назвал необходимой для ремонта 24 тыс. км магистралей государственного назначения, занижена как минимум втрое.

Омелян отметил, что украинские дорожные компании не станут работать себе в убыток, при этом невозможно реализовать поручения Зеленского в указанный период, цитирует «РИА Новости».

В мае Омелян резко раскритиковал речь президента страны Владимира Зеленского, который якобы говорит «на кацапском», а в июне предрек превращение президента в бандеровца.

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