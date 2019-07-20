Украинский министр назвал указ Зеленского цирком
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком подписанный президентом страны Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, сумма в 150 млрд гривен, которую президент назвал необходимой для ремонта 24 тыс. км магистралей государственного назначения, занижена как минимум втрое.
Омелян отметил, что украинские дорожные компании не станут работать себе в убыток, при этом невозможно реализовать поручения Зеленского в указанный период, цитирует «РИА Новости».
В мае Омелян резко раскритиковал речь президента страны Владимира Зеленского, который якобы говорит «на кацапском», а в июне предрек превращение президента в бандеровца.