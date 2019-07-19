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Путин не увидел изменений ситуации на Украине после выборов президента

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Президента РФ/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине после выборов нового президента пока ситуация не изменилась. Об этом российский лидер поделился в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, опубликованному в пятницу, 19 июля, на сайте Кремля.

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«Ведь то голосование, которое прошло, было явно протестным голосованием», — ответил Путин на вопрос, изменилось ли что-то на Украине после избрания нового президента.

18 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шагом для возобновления нормального диалога между Киевом и Москвой может стать возвращение на родину арестованных в России украинских моряков. Также Зеленский отметил, что поддерживает обмен пленными с ополченцами Донбасса по формуле «всех на всех», однако возвращение моряков должно предшествовать этому.

Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, который прошел 21 апреля, набрав в три раза больше голосов, чем действующий на тот момент глава государства Петр Порошенко. 20 мая он вступил в должность.

25 ноября 2018 года три корабля BMC Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. Корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.

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