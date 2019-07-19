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Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины

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Фото: youtube.com
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Президент Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих резко оттолкнул министра обороны Степана Полторака. Инцидент попал на видео, которое было опубликовано 19 июля на хостинге YouТube.

Как видно на кадрах, Зеленский вел беседу с начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком, замглавы офиса президента Русланом Рябошапкой и еще одним мужчиной. В какой-то момент политик резко развернулся и оттолкнул от себя Полторака. Министр обороны не удержался на месте и отошел на несколько шагов назад, но в итоге вновь приблизился к президенту.

«Впрочем, позднее на видео он, улыбаясь, заслушивал доклад министра обороны и фамильярно хлопал его по плечу», — отмечает издание «Обозреватель».

Пользователи Сети предполагают, что Зеленский хотел, чтобы Полторак сделал пару шагов назад. Однако из-за съемки с большого расстояния кажется, что украинский лидер практически ударил военачальника.

17 июля сообщалось, что Зеленский во время визита в аэропорт города Николаева поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной. Конфликт произошел во время разговора о достройке терминала николаевского аэровокзала и также попал на видео.

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