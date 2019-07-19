Помощник Зеленского объяснил необходимость мира с Россией

Украина и Россия не могут жить «в состоянии войны еще 100 лет», поэтому Киеву придется договориться с Москвой о мире. Об этом заявил первый помощник президента Украины Сергей Шефир 19 июля.

«Я считаю Россию агрессором и страной, с которой нам придется договариваться о мире, потому что географически мы никуда не денемся друг от друга», — заявил он украинскому изданию «Левый берег».

Шефир подчеркнул, что в России «есть нормальные люди, с которыми надо продолжать общаться».

17 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для начала диалога между странами Москва должна освободить и вернуть на родину украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе.

В ответ в Кремле сказали, что первым шагом для нормализации отношений должно стать освобождение руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Согласно опросу ВЦИОМ от 19 июля, абсолютное большинство россиян (85%) считают важным установление дружеских отношений с Украиной.