В Кремле назвали условие для нормализации отношений с Киевом

Первый шагом к нормализации отношений между Москвой и Киевом могло бы стать освобождение руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 июля.

«Это могло бы быть прекрасным первым шагом. В целом любые шаги по освобождению людей будут приветствоваться», — заявил он.

Накануне условия Киева для восстановления диалога между странами озвучил президент Украины Владимир Зеленский. Первоочередным шагом он назвал освобождение и возвращение на родину украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе. После этого, по его словам, возможно обсуждение с Донбассом обмена пленными по формуле «всех на всех».

Кирилла Вышинского арестовали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и госизмене. Журналисту грозит до 15 лет тюрьмы, свою вину он не признает. 15 июля киевский суд должен был рассматривать его дело, однако заседание перенесли на 19 июля из-за занятости судей в другом деле. Если и в этот день суд не состоится, то Вышинского отпустят за окончанием срока действия меры пресечения.

Как заявляла уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, Вышинский против включения себя в список на обмен между Киевом и Москвой и намерен добиваться признания своей невиновности.

24 украинских моряка были задержаны и впоследствии арестованы после вторжения трех кораблей BMC Украины в российские территориальные воды в Черном море 25 ноября 2018 года. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. 9 июля расследование уголовного дела было завершено, украинцам предъявили окончательное обвинение в незаконном пересечении границы РФ организованной группой. 17 июля срок их ареста был продлен на три месяца.