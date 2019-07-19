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В офисе Зеленского сообщения об инциденте с Полтораком назвали чушью

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Фото: youtube.com
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Никакого конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком не было. Об этом в пятницу, 19 июля, заявил заместитель председателя офиса главы государства Руслан Рябошапка. Об этом он сообщил в пятницу, 19 июля, «Украинским новостям».

«Полная чушь. Не было никакого толчка. Полторак сам ушел. У нас был срочный звонок, и президент попросил Степана Полторака подождать. И всё», — сказал Рябошапка.

Ранее 19 июля на хостинге YouТube было опубликовано видео, в ходе просмотра которого складывается впечатление, что Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих резко оттолкнул Полторака, напоминает RT.

17 июля сообщалось, что Зеленский во время визита в аэропорт города Николаева поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной. Конфликт произошел во время разговора о достройке терминала николаевского аэровокзала и также попал на видео.

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