На Украине прошли обыски в офисе инвестгруппы партнеров Порошенко

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в офисе «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU). Соответствующая информация появилась на сайте компании в пятницу, 19 июля.

«ICU заявляет об активизации политического давления на группу. Несмотря на то что ранее ICU полностью удовлетворила все запросы НАБУ на предоставление информации в рамках уголовного производства (…), в офисе ICU проходит обыск», — сказано в сообщении.

В компании полагают, что обыск связан с уголовным делом 2017 года в отношении сотрудников Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Представители ICU утверждают, что компания «оказала полное содействие правоохранителям, предоставив все затребованные документы».

Как отмечает УНИАН, группа «Инвестиционный Капитал Украина» работает на украинском рынке с 2006 года и специализируется, в частности, на торговле ценными бумагами и инвестиционно-банковских услугах. Владельцем компании являются ее топ-менеджеры. Управляющие партнеры ICU — Константин Стеценко и Макар Пасенюк, которого называют финансовым партнером экс-президента Украины Петра Порошенко. По некоторым данным, группа выступала финансовым консультантом Порошенко и советником по продаже предприятия Roshen.

Ранее 19 июля сообщалось об обысках на украинском предприятии «Автомобильная компания «Богдан Моторс» и в спортклубе «Пятый элемент». И предприятие, и спортклуб связаны с Порошенко.