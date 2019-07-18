Центральные улицы в Омске расширят до четырех полос

В центре Омска расширят до четырех полос три улицы. Как говорится в предложении ГИБДД, это позволит увеличить пропускную способность и снизит количество пробок в час пик. Сейчас идут переговоры в департаменте транспорта города.

Дополнительные полосы при повороте налево появятся на улице Фрунзе — на участке от Фрунзенского моста до Гусарова, на улице 10 лет Октября — перед улицей Маршала Жукова и на самой улице Маршала Жукова — перед улицей 10 лет Октября в сторону Фрунзенского моста. Об этом информирует ИА «Город55».

В Омске также планируют построить дублер улицы 70 лет Октября. Протяженность новой дороги от метромоста до улицы Перелета составит около 4,5 км. Участок от метромоста до улицы 3-й Островской сделают двухполосным, а отрезок до улицы Перелета — четырехполосным. Завершить работы планируют к концу 2020 года.