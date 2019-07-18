Прямой эфир

Центральные улицы в Омске расширят до четырех полос

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В центре Омска расширят до четырех полос три улицы. Как говорится в предложении ГИБДД, это позволит увеличить пропускную способность и снизит количество пробок в час пик. Сейчас идут переговоры в департаменте транспорта города.

Дополнительные полосы при повороте налево появятся на улице Фрунзе — на участке от Фрунзенского моста до Гусарова, на улице 10 лет Октября — перед улицей Маршала Жукова и на самой улице Маршала Жукова — перед улицей 10 лет Октября в сторону Фрунзенского моста. Об этом информирует ИА «Город55».

В Омске также планируют построить дублер улицы 70 лет Октября. Протяженность новой дороги от метромоста до улицы Перелета составит около 4,5 км. Участок от метромоста до улицы 3-й Островской сделают двухполосным, а отрезок до улицы Перелета — четырехполосным. Завершить работы планируют к концу 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новую дорогу-дублер построят в Омске за 900 млн рублей
Рекордное количество пластиковой разметки нанесут на дороги в Омске

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017