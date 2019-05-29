Саакашвили рассказал о своих планах после возвращения на Украину

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому вернули украинское гражданство, поговорил с журналистами в аэропорту Варшавы. Он отметил, что в первую очередь после прилета съест борщ с пампушками.

«Вы думаете, что борщ — это маловажно? Для настоящего патриота Украины — это очень важно», — сказал он удивленным журналистам.

Саакашвили отметил, что его тянет на Украину, так как он провел в этой стране многие годы. Также он добавил, что не собирается идти в политику и мстить бывшему президенту страны Петру Порошенко.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский отменил решение Порошенко о лишении Саакашвили гражданства Украины. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства. Экс-глава Одесской области обратился к Зеленскому с просьбой вернуть ему гражданство 22 мая.

В 2013 году Саакашвили, занимавший пост президента Грузии в 2004–2013 годах, покинул страну из-за уголовного преследования. Позже политик стал гражданином Украины и занял пост губернатора Одесской области. Однако на фоне конфликтов с Порошенко он был лишен гражданства в июле 2017 года. При этом в администрации экс-президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при получении украинского паспорта.

В сентябре 2017 года Саакашвили с помощью сторонников прорвал кордон на польско-украинской границе и оказался на территории Украины. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы. После этого Саакашвили провел в стране несколько акций с требованием отставки властей.

Власти Украины 12 февраля 2018 года выслали Саакашвили в Польшу. Позже государственная пограничная служба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года.