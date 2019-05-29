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Партия Саакашвили захотела участвовать в парламентских выборах на Украине

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Фото: TASS/Zuma/Maciej Luczniewski
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Партия «Движение новых сил Михаила Саакашвили» («Рух новых сил Михаила Саакашвили») будет участвовать во внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом 29 мая заявил экс-заместитель генпрокурора Украины, один из лидеров партии Давид Сакварелидзе.

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«Мы имеем легитимное право на свободное участие в выборах... Мы как партия пойдем на эти выборы и будем отстаивать ту философию и проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила», — сказал он в интервью изданию «Апостроф».

Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли «Движение» проведение досрочных парламентских выборов, Сакварелидзе сказал, что это правильный ход со стороны украинского президента Владимира Зеленского, потому что «та Верховная рада уже четыре года нелегитимна».

28 мая президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника Петра Порошенко о лишении бывшего президента Грузии и эк-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили украинского гражданства. После этого он заявил о намерении вернуться на Украину уже 29 мая. Саакашвили также сообщил об отсутствии у него политических амбиций и отметил, что с большой осторожностью будет «на что-то соглашаться», напоминает «Газета.ру».

29 мая стало известно, что Саакашвили получил удостоверение личности для возвращения на Украину, пишет «Федеральное агентство новостей».

20 мая после вступления в должность президента Зеленский объявил о роспуске Верховной рады из-за низкого уровня доверия граждан к парламентариям и отсутствия коалиции. Досрочные выборы в украинский парламент назначены на 21 июля.

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