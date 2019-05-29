Бутину перевели в тюрьму в штате Флорида

Россиянка Мария Бутина, осужденная в США на тюремный срок за деятельность, якобы угрожающую нацбезопасности Соединенных Штатов, переведена в тюрьму американского города Таллахасси в штате Флорида, сообщил ее адвокат Роберт Дрисколл.

Он напомнил, что до этого она временно находилась в пенитенциарном учреждении в штате Оклахома. «(сейчас. — Ред.) она в Таллахасси», — сообщил юрист агентству «РИА Новости» в среду, 29 мая.

За последний месяц россиянку несколько раз переводили из одной тюрьмы в другую. Так, 11 мая стало известно, что из пенитенциарного учреждения в Александрии ее отправили в тюрьму Northern Neck в штате Виргиния.

Бутину задержали в США 15 июля 2018 года по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику, и в работе незарегистрированным иностранным агентом.

В середине декабря 2018 года россиянка пошла на сделку со следствием, отказавшись от ряда своих прав, в том числе на проведение судебного процесса с коллегией присяжных и обжалование решения судьи.

26 апреля суд округа Колумбия приговорил Бутину к 18 месяцам заключения. Однако, учитывая уже отбытый ею до приговора срок, а также стандартную «скидку» в 50 дней за год приговора, россиянка должна выйти на свободу в ноябре текущего года.