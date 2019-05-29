Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов

Большинство россиян, опрошенных социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), не считают возможным брать крупные кредиты в банках. Так ответили 72% респондентов. Две трети (66%) намерены сократить траты и увеличивать накопления.

Результаты опроса опубликованы в среду, 29 мая, на сайте ВЦИОМа. Четверть граждан (26%) оценивают настоящее время как благоприятное для крупных покупок, но 57% пока настроены скептически, отмечают социологи.

Две трети россиян указали на необходимость сберегать средства и сократить повседневные расходы. «Напротив, быстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным 24% опрошенных», — отметили во ВЦИОМе. 48% граждан считают настоящее время благоприятным для оформления банковских вкладов. Треть респондентов предпочла бы закрыть вклады и забрать средства.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 26 мая среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.

13 мая стало известно, что подавляющее большинство россиян (78%) готовы работать без финансовой необходимости. Уволиться и больше не работать предпочли бы только 21% респондентов.