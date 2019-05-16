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Россияне обвинили в своих болезнях работу и стресс

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Фото: ТАСС/Антон Подгайко
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Около трети (33%) россиян винят в проблемах со здоровьем у себя и близких работу и стресс, говорится в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты исследования опубликованы на сайте организации в четверг, 16 мая.

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Вторым по значимости фактором плохого здоровья было названо отсутствие денег на лекарства и профилактику болезней — так ответили 28% респондентов. Каждый четвертый россиянин (25%) винит в болезнях возраст и отсутствие отдыха.

При этом хорошим состоянием здоровья сегодня может похвалиться каждый третий (32%), а каждый второй считает состояние своего организма удовлетворительным (53%). Негативные оценки своего самочувствия дают 15% опрошенных.

В случае возникновения заболеваний 46% опрошенных обращаются в государственную поликлинику, еще треть (33%) занимаются самолечением. Каждый шестой (15%) идет лечиться в платное медучреждение, Остальные либо пускают всё на самотек, либо прибегают к помощи целителей (4% и 1% соответственно).

Ранее в мае ученые перечислили признаки развития серьезных болезней. К примеру, ослабление слуха может свидетельствовать о развитии таких опасных заболеваний, как болезнь Альцгеймера, рак и инсульт.

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