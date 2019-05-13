Россияне заявили о готовности работать без нужды в зарплате

Подавляющее большинство россиян (78%) готовы работать без финансовой необходимости, говорится в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Уволиться и больше не работать предпочли бы только 21% респондентов. При этом большинство участников опроса (68%) уверены, что их зарплата не зависит от качества работы.Кроме того, опрос показал, что большинству россиян (85%) нравится их работа.

Помимо этого, социологи выяснили, что служило основными причинами для выбора профессии. Так, 34% опрошенных назвали главной причиной «обстоятельства», 30% выбрали «собственные увлечения и интересы», по 17% указали на «оплату труда в данной сфере» и «отсутствие выбора», пишет РБК.

Для 12% главным фактором стал престиж и карьерный рост, еще 10% назвали востребованность профессии на рынке, 6 и 7% — полагались на мнение друзей и семейные традиции.

Опрос проводился 7 мая по телефону среди 1,6 тыс. россиян. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Россияне ранее назвали необходимый для «достойной жизни» размер зарплаты. В среднем жителям страны нужен доход в размере 66 тыс. рублей. При этом по мнению москвичей, достойная зарплата должна составлять не менее 100 тыс. рублей.

Доцент кафедры развития человеческого капитала РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что ожидания во многом зависят от уровня жизни в конкретном регионе. По ее словам, люди мечтают о зарплатах, которые ближе к реальности, в которой они живут.