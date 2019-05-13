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Подавляющее большинство россиян признались в любви к своей работе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Большинству россиян (85%), опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), нравится их работа. Об этом сообщается в пресс-релизе ВЦИОМ, опубликованном в понедельник, 13 мая.

Основными критериями выбора профессии участники исследования назвали обстоятельства, интересы, заработную плату, отсутствие выбора, престиж работы и ее востребованность на рынке труда.

В то же время 68% респондентов считают, что от более высокого качества их работы зарплата не увеличится. Обратного мнения придерживается молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. При этом каждый второй житель страны готов продолжать трудиться на прежнем месте даже при отсутствии финансовой необходимости.

Опрос проводился 7 мая в формате телефонного интервью, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов.

10 апреля россияне назвали необходимый для «достойной жизни» размер зарплаты. В среднем жителям страны нужен доход в размере 66 тыс. рублей. При этом, по мнению москвичей, достойная зарплата должна составлять не менее 100 тыс. рублей.

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