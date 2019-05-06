Почти половина россиян не представляет жизнь без интернета

Почти половина россиян — 48% — не представляет свою жизнь без интернета. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос ВЦИОМа.

«Гипотетическая ситуация полного исчезновения интернета не вызовет паники среди половины пользователей», — цитирует агентство социологов.

При этом 24% заявили, что в жизни ничего от этого не изменится. Еще 27% отметили, что влияние будет слабым.

Отмечается, что доля людей, которая не может обойтись без интернета, выросла с 2017 года — тогда лишь 32% населения опасались этого.

29 апреля стало известно, что британские ученые призвали руководство соцсетей задуматься о том, как физически хранить «цифровое наследие» мертвых людей, а также кто будет распоряжаться этими данными и как работать с ними.