Роспотребнадзор запретил купаться в Оке на территории Калуги

В Калуге готовятся к открытию пляжного сезона. Роспотребнадзор запретил купание в ряде водоемов.

По данным ведомства, запрет распространяется на Оку, Рождественский пруд, а также на Яченское водохранилище и пруд в деревне Верхняя Вырка. Об этом сообщает газета «Весть». В Роспотребнадзоре уточнили, что список мест практически не изменился.

В 2018 году специалисты также ограничивали купание людей в водоемах. В июле безопасными были признаны только Рождественский пруд и Сероводородные озера. В остальных местах вода не соответствовала санитарным нормам.

Купальный сезон в Калуге откроется 1 июня.