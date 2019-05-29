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Роспотребнадзор запретил купаться в Оке на территории Калуги

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В Калуге готовятся к открытию пляжного сезона. Роспотребнадзор запретил купание в ряде водоемов.

По данным ведомства, запрет распространяется на Оку, Рождественский пруд, а также на Яченское водохранилище и пруд в деревне Верхняя Вырка. Об этом сообщает газета «Весть». В Роспотребнадзоре уточнили, что список мест практически не изменился.

В 2018 году специалисты также ограничивали купание людей в водоемах. В июле безопасными были признаны только Рождественский пруд и Сероводородные озера. В остальных местах вода не соответствовала санитарным нормам.

Купальный сезон в Калуге откроется 1 июня.

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