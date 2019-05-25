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Пригород Калуги на несколько часов остался без электричества

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Жители нескольких населенных пунктов в пригороде Калуги проведут без света субботу, 25 мая. Отключения коснулись ряда домов в деревнях Карачево, Белая и Черносвитино.

Возобновить подачу электроэнергии здесь планируют примерно 19 часов, пишет газета «Весть». Чуть меньше придется обходиться без света жильцам домов на улицах 5-я,8-я,10-я Тарусская, Новождамирово, ул.Новождамировская, а также района ГНС, улиц 1,2,3,4,5 Кольцевая, улицы Дорожная, проезда Советский, улицы Садовая. Как пояснили в Калугаэнерго, причина отключения — работы на энергообъектах.

Ранее электрик устроил подтягивания на высоковольтных проводах в подмосковном Серпухове. Видеозапись «тренировки» опубликовали в Сети очевидцы. Инцидент произошел на опоре ЛЭП.

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