В Калуге усилят контроль над качеством ремонта дорог

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов потребовал усилить контроль над ходом и качеством всех дорожных работ. При необходимости в министерстве дорожного хозяйства увеличат штатную численность сотрудников.

По мнению главы региона, в некоторых муниципалитетах Калужской области ямочный ремонт был произведен неудовлетворительно. Артамонов обратил внимание глав администраций на то, что ремонт выбоин требуется даже в том случае, если в дальнейшем на дороге планируется капитальный ремонт. Губернатор анонсировал, что в конце июля в муниципалитетах будут проведены проверки хода дорожного ремонта. Об этом пишет газета «Весть».

Артамонов поручил министерству дорожного хозяйства взять под контроль качество дорожных работ, чтобы отремонтированные участки не пришлось переделывать в ближайшем будущем.