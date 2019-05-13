Прямой эфир

В Калуге усилят контроль над качеством ремонта дорог

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов потребовал усилить контроль над ходом и качеством всех дорожных работ. При необходимости в министерстве дорожного хозяйства увеличат штатную численность сотрудников.

По мнению главы региона, в некоторых муниципалитетах Калужской области ямочный ремонт был произведен неудовлетворительно. Артамонов обратил внимание глав администраций на то, что ремонт выбоин требуется даже в том случае, если в дальнейшем на дороге планируется капитальный ремонт. Губернатор анонсировал, что в конце июля в муниципалитетах будут проведены проверки хода дорожного ремонта. Об этом пишет газета «Весть».

Артамонов поручил министерству дорожного хозяйства взять под контроль качество дорожных работ, чтобы отремонтированные участки не пришлось переделывать в ближайшем будущем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стоимость дороги вдоль Иртыша в Омске увеличили до 1 млрд рублей
Более 20 участков дорог отремонтировали в Туле

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017