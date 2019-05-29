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Песков сообщил о поставке С-400 Турции раньше сроков

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Поставки зенитных ракетных комплексов С-400 Турции идут раньше запланированных сроков по просьбе Анкары, никаких задержек нет. Об этом 29 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Поставка осуществляется раньше тех сроков, которые изначально были запланированы, по просьбе турецкой стороны… Там нет никакой задержки, там всё нормально», — сказал представитель Кремля.

Контракт на поставку российских систем РФ и Турция заключили в 2017 году.

27 мая министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что российский технический персонал прибудет в Турцию для проведения работ по установке С-400. 22 мая стало известно, что Турция направила в Россию военный персонал для обучения эксплуатации ЗРК.

Контракт на поставку российских ракетных систем Москва и Анкара заключили в 2017 году. 22 апреля замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин сообщил, что поставки первых С-400 в Турцию начнутся в ближайшее время.

Против поставок С-400 Турции неоднократно выступали Соединенные Штаты. Вашингтон угрожал Анкаре прекратить поставки уже оплаченных ею истребителей F-35.

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