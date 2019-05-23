МИД Турции опроверг информацию об ультиматуме США по поставкам С-400

Информация некоторых СМИ о том, что США к концу первой недели июня требует от Турции аннулировать закупку С-400 не соответствует действительности. Об этом сообщил телеканал A HBR со ссылкой на заместителя турецкого министра иностранных дел Явуза Селима Кыран.

По его словам, на официальном уровне ничего подобного не было. Также он отметил, что в марте США обновили свое предыдущее предложение по поставкам зенитных ракетных комплексов Patriot.

Ранее 22 мая американские СМИ сообщили, что США дали Турции две недели на отказ от покупки ЗРК С-400 у России. Уточнялось, что в противном случае Вашингтон исключит Анкару из программы производства истребителей F-35.

В этот же день стало известно, что Турция направила в Россию военный персонал для обучения эксплуатации зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400.

Контракт на поставку российских ракетных систем Москва и Анкара заключили в 2017 году. 22 апреля замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин сообщил, что поставки первых С-400 в Турцию начнутся в ближайшее время.

Против соглашения неоднократно выступали Соединенные Штаты. Вашингтон угрожал Анкаре прекратить поставки уже оплаченных ею истребителей F-35.