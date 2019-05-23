США намерены продолжить консультации с Турцией по проблеме С-400

Соединенные Штаты намерены сохранить союзнические отношения с Турцией, несмотря на закупку страной российских комплексов С-400. С таким заявлением выступил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс.

По его словам, сейчас американские власти занимаются поиском решения создавшейся проблемы, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее 22 мая стало известно, что Турция направила в Россию военный персонал для обучения эксплуатации зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400.

Контракт на поставку российских ракетных систем Москва и Анкара заключили в 2017 году. 22 апреля замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин сообщил, что поставки первых С-400 в Турцию начнутся в ближайшее время.

Против соглашения неоднократно выступали Соединенные Штаты. Вашингтон угрожал Анкаре прекратить поставки уже оплаченных ею истребителей F-35.