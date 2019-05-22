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Кремль негативно воспринял ультиматум США к Турции по С-400

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Кремль крайне негативно относится ко всем ультиматумам на международной арене, в том числе и требованию США к Турции отказаться от сделки с Россией на поставку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом в среду, 22 мая, журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Относимся чрезвычайно негативно, мы считаем непозволительным подобные ультиматумы», — цитирует «РИА Новости» Пескова.

Накануне американские СМИ сообщили, что США дали Турции две недели на отказ от покупки ЗРК С-400 у России. Уточнялось, что в противном случае Вашингтон исключит Анкару из программы производства истребителей F-35.

Между тем 22 мая стало известно, что Турция направила в Россию военный персонал для обучения эксплуатации зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400.

Контракт на поставку российских ракетных систем Москва и Анкара заключили в 2017 году. 22 апреля замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин сообщил, что поставки первых С-400 в Турцию начнутся в ближайшее время.

Против соглашения неоднократно выступали Соединенные Штаты. Вашингтон угрожал Анкаре прекратить поставки уже оплаченных ею истребителей F-35.

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