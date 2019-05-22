Турция направила в Россию военных для обучения работе с ЗРК С-400

Турция направила в Россию военный персонал для обучения эксплуатации зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Как пишет в среду, 22 мая, портал Yenisafak, российские военные для обслуживания системы могут приехать в Турцию.

Накануне Вашингтон дал Анкаре две недели для того, чтобы отказаться от покупки ЗРК С-400. В течение этого времени Турция должна отменить многомиллиардную сделку с Россией и закупить американские системы противоракетной обороны Patriot.

Контракт на поставку российских ракетных систем Москва и Анкара заключили в 2017 году. 22 апреля замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин сообщил, что поставки первых С-400 в Турцию начнутся в ближайшее время.

Против соглашения неоднократно выступали Соединенные Штаты. Вашингтон угрожал Анкаре прекратить поставки уже оплаченных ею истребителей F-35.

19 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах республики совместно с Россией производить зенитные ракетные системы С-500 после покупки С-400.