Эксперт назвал настоящую причину ультиматума США к Турции по С-400

США фактически признали свое поражение в переговорах с Турцией по российским зенитным ракетным комплексам С-400, поделился своим мнением c «Известиями» ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич.

Так он прокомментировал сообщения американских СМИ о том, что США дали Турции две недели на отказ от покупки ЗРК С-400 у России. Уточнялось, что в противном случае Вашингтон исключит Анкару из программы производства истребителей F-35.

«В ходе продолжительных переговоров между Вашингтоном и Анкарой американской стороне стало очевидно, что Турция не откажется от приобретения российских комплексов С-400. Нынешний ультиматум явственно показывает это», — сказал эксперт.

США используют этот ультиматум как предлог, чтобы ввести меры, которыми они предыдущие месяцы угрожали Турции, отметил политолог.

Несмотря на это, Анкара со своей стороны выполнит сделку по приобретению российских комплексов, уверен американист.

Ранее 22 мая стало известно, что Турция направила в Россию военный персонал для обучения эксплуатации зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400.

Контракт на поставку российских ракетных систем Москва и Анкара заключили в 2017 году. 22 апреля замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин сообщил, что поставки первых С-400 в Турцию начнутся в ближайшее время.

Против соглашения неоднократно выступали Соединенные Штаты. Вашингтон угрожал Анкаре прекратить поставки уже оплаченных ею истребителей F-35.