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Госдеп пригрозил Турции «серьезными последствиями» из-за покупки С-400

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Вашингтон пригрозил Анкаре крайне негативными последствиями из-за покупки Турцией российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом заявил в среду, 22 мая, глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

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«Мы несомненно готовы сотрудничать с ними (турецкой стороной — Ред.) и продолжаем обсуждать наши опасения по поводу этой покупки (ЗРК C-400 — Ред.), в случае которой будут весьма реальные и крайне негативные последствия», — цитирует Ортэгус ТАСС.

Она уточнила, что турецко-российская сделка может иметь «серьезные последствия», в частности, для оборонных отношений Анкары с Вашингтоном, а также с Североатлантическим альянсом в целом.

22 мая стало известно, что Турция направила в Россию военный персонал для обучения эксплуатации зенитно-ракетного комплекса С-400. В тот же день в США заявили, что Вашингтон дает Анкаре две недели для того, чтобы отказаться от сделки.

Контракт на поставку российских систем РФ и Турция заключили в 2017 году. Против соглашения неоднократно выступали Соединенные Штаты. Вашингтон угрожал Анкаре прекратить поставки уже оплаченных ею истребителей F-35.

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