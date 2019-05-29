Против лодок есть приемы: «Удалые» станут ударными

Военно-морской флот до конца 2019 года получит модернизированные большие противолодочные корабли (БПК) проекта 1155 «Удалой». Они обладают хорошими ходовыми качествами, однако строились именно как БПК и поэтому способны эффективно уничтожать субмарины противника, но не могут наносить удары по суше и беззащитны перед ракетами и авиацией. В ходе модернизации все эти пробелы будут восполнены. Первый обновленный «Удалой» уже готовится к передаче ВМФ.

На новую элементную базу переведут систему ПВО и обновят противолодочный комплекс БПК — в частности, установят современную гидроакустическую станцию, рассказали «Известиям» в Главкомате ВМФ. В ходе модернизации «Удалой» получит пусковые установки для крылатых ракет «Калибр» и Х-35. «Калибры» имеют дальность стрельбы около 1,4 тыс. км — небольшая высота полета и высокоточная навигационная система делают их незаметными для самых высокотехнологичных средств обнаружения. Также они могут наносить удары по наземным целям. Х-35 – дозвуковые маловысотные противокорабельные ракеты, предназначенные для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 тыс. т. Дальность их применения — до 260 км.

Первым модернизированным кораблем станет БПК «Маршал Шапошников», который планируется передать ВМФ до конца года.

Сверхнадежны и неприхотливы

Всего по проекту 1155 «Удалой» было построено 12 БПК. Сейчас в составе флота восемь таких кораблей. «Вице-адмирал Кулаков», «Североморск» и «Адмирал Левченко» приписаны к 14-й бригаде противолодочных кораблей Северного флота. В 36-й дивизии надводных кораблей Приморской флотилии Тихоокеанского флота числятся «Адмирал Виноградов», «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц». БПК «Адмирал Харламов» находится в отстойнике, а «Маршал Шапошников» проходит модернизацию. Корабль проекта 1155.1 «Адмирал Чабаненко» Северного флота также находится на судоремонтном заводе — он получит усиленное вооружение.

«Удалые» оказались технически совершенными кораблями: газотурбинная силовая установка позволила избежать многих проблем, возникающих при эксплуатации котлотурбинных систем.

БПК вооружены гидроакустическим комплексом «Полином», противолодочным ракетным комплексом «Раструб-Б», способными наносить удары по надводным целым, а также зенитным ракетным комплексом ближней зоны «Кинжал». Артиллерийское вооружение корабля — 100-мм, 45-мм и 30-мм автоматические орудия. На его борту имеются ангары для двух вертолетов Ка-27 в противолодочном исполнении.

Перекос в вооружении возник из-за того, что в 1970-х из-за габаритного бортового оборудования было решено разделить функции универсального корабля между специализированными: ударным эсминцем стал проект 956 «Современный», а противолодочным — БПК 1155 «Удалой» с мощной гидроакустической станцией.

Гроза пиратов

В «Удалых» были удачно воплощены многие достижения советского кораблестроения, отметил бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— Многие из них в строю более 35 лет, и сомневаться в том, что после модернизации они прослужат еще долго, не приходится, — рассказал он «Известиям». — БПК этого проекта побывали на всех океанах, включая Северный Ледовитый. Ходили в Карибское море — в частности, на Кубу. У них мощное противолодочное вооружение. А появление новых ракетных комплексов серьезно расширит их боевые возможности.

Эти БПК не раз участвовали в гуманитарных операциях за пределами территориальных вод России. В 1990 году «Маршал Шапошников» эвакуировал в Абу-Даби и Аден советских граждан из Эфиопии, где шла гражданская война. Его, а также БПК «Адмирал Пантелеев», «Адмирал Левченко», «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Чабаненко» отправляли в Аденский залив на борьбу с сомалийскими пиратами, которую Россия активно вела 10 лет назад.

Там «Маршал Шапошников» и получил прозвище «гроза пиратов»: в мае 2010-го его экипаж освободил танкер «Московский университет», который пираты захватили недалеко от острова Сакотра в Аравийском море. Быстрый штурм танкера морскими пехотинцами, находившимися на борту БПК, прошел удачно: после перестрелки российские военнослужащие взяли судно под контроль и обезоружили преступников. Согласно официальной версии, сомалийцев отпустили, высадив в надувную лодку с запасом продовольствия и воды.

БПК проекта 1155 долгие годы составляют костяк надводных сил, считаясь самыми ходовыми кораблями ВМФ, подчеркнул военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Модернизация превратит «Удалых» из узкоспециальных в многофункциональные корабли, — считает он. — Теперь они смогут наносить удары и по морским, и по наземным целям противника. БПК способны нести на борту два вертолета, а не один, как крейсеры проекта «Атлант», — к ним относится, например, «Варяг». Всё это позволит кораблям проекта «Удалой» еще долгие годы оставаться грозной силой.

Сейчас флот обращает особое внимание на борьбу с морскими группировками. На цели корабли будет наводить авиация: самолеты смогут не только заранее предупреждать о появлении противника, но и выдавать целеуказания для крылатых ракет, систем ПВО С-400, С-500 и корабельных зенитно-ракетных комплексов. МиГ-29КР и МиГ-29КУБР уже получили системы обмена информацией, Су-33 сейчас готовятся к модернизации.