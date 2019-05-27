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Российские эксперты прибудут в Турцию для установки ЗРК С-400

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Российский технический персонал прибудет в Турцию для проведения работ по установке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом заявил министр обороны республики Хулуси Акар.

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По его словам, поставка вооружений может состояться в ближайшие месяцы. «Для безопасности 82 млн человек (граждан страны. — Ред.) мы закупаем ряд систем», — пояснил он вечером 27 мая в эфире телеканала Haberturk. Соглашение подписано, и сделка завершена, подчеркнул глава Минобороны Турции.

22 мая стало известно, что Турция направила в Россию военный персонал для обучения эксплуатации ЗРК. Контракт на поставку российских ракетных систем Москва и Анкара заключили в 2017 году. 22 апреля замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин сообщил, что поставки первых С-400 в Турцию начнутся в ближайшее время.

Против соглашения неоднократно выступали Соединенные Штаты. Вашингтон угрожал Анкаре прекратить поставки уже оплаченных ею истребителей F-35.

19 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах республики совместно с Россией производить зенитные ракетные системы С-500 после покупки С-400.

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