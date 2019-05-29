Си Цзиньпин посетит Россию и примет участие в ПМЭФ

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин посетит Россию с 5 по 7 июня. Он примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Государственный визит глава КНР нанесет по приглашению президента РФ Владимира Путина. Об этом в среду, 29 мая, на брифинге заявил официальный представитель МИД Китая Лу Кан, сообщает ТАСС.

Ранее на этой неделе Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XXIII Петербургского международного экономического форума. В тексте отмечается, что Россия готова к активному и равноправному взаимодействию со всеми партнерами для обеспечения экономического роста, развития транспортной инфраструктуры, в продвижении интеграционных процессов.

В этом году ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. 21 мая на сайте мероприятия была опубликована деловая программа с указанием спикеров и модераторов дискуссий. Главной темой форума станет «Формируя повестку устойчивого развития». На сегодняшний день в программе насчитывается свыше 120 мероприятий в различных форматах, в том числе два пленарных заседания, панельные сессии, круглые столы, деловые завтраки и теледебаты.

ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента России. Он представляет собой площадку для общения представителей деловых кругов. Организатором выступает основанный в 2007 году фонд «Росконгресс».