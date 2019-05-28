Опубликована программа стартового дня ПМЭФ

5 июня, в стартовый день Петербургского международного экономического форума состоится ряд деловых сессий и круглых столов. Одна из ключевых сессий будет посвящена устойчивому развитию территорий через диалог власти и бизнеса.

«Устойчивое развитие территорий — тема, стоящая в повестке дня мировых государств и влияющая на стратегические приоритеты их развития. Концепция сбалансированного развития этих элементов не может быть реализована без эффективного взаимодействия власти и бизнеса. В рамках сессии мы рассмотрим наиболее эффективные схемы взаимодействия коммерческого и государственного сектора на примере одной из наиболее динамично развивающихся отраслей в мире — событийной индустрии», — комментирует директор ассоциации «Национальное конгресс-бюро» Алексей Калачев.

Еще одной важной темой стартового дня станет обращение с твердыми коммунальными отходами. В рамках сессии «Очистить страну от мусора» участники дискуссии оценят состояние мусорного рынка в России, стал ли он более эффективным и цивилизованным, возможность привлечения инвестиций в отрасль и как сделать все города в стране, вне зависимости от их размера, чистыми, экологичными и привлекательными для жизни. Законодательному регулированию сферы обращения с отходами будет посвящена отдельная сессия стартового дня.

Круглый стол «Стратегия сопряжения Большого Евразийского партнерства и инициативы «Один пояс — один путь». Поиск решений» будет посвящен обсуждению стратегических приоритетов институтов и механизмов формирования Большого Евразийского партнерства, а также перспективы его сопряжения с инициативой «Один пояс — один путь» для выхода на траекторию устойчивого развития на основе диалога и партнерства цивилизаций ведущих держав Большой Евразии. На заседании круглого стола намечено провести обсуждение концептуальных предложений по формированию Большого Евразийского партнерства, а также вопросы и перспективы взаимодействия Евразийского экономического союза и инициативы «Один пояс — один путь» между Россией и Китаем.

Взаимодействие России и Китая обсудят в рамках круглого стола «Региональное сотрудничество России и Китая. Что дальше?». Круглый стол является итоговым мероприятием IV Российско-китайского делового форума.

Кроме того, 5 июня на площадке проведения ПМЭФ состоится V Российский форум малого и среднего предпринимательства. Участники форума рассмотрят такие вопросы, как создание экосистемы развития молодежного предпринимательства, взаимодействие между крупным и малым бизнесом в промышленности, аутсорсинг как инструмент партнерства для бизнеса и государства, глобальные цепочки добавленной стоимости, сдерживающие факторы и точки роста цифровой торговли в России, привлечение инвестиций в инновационные проекты и другие темы. Программа форума размещена на сайте мероприятия.