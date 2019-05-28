Прямой эфир
Сюжет:

Опубликована программа стартового дня ПМЭФ

0
Фото: Росконгресс
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

5 июня, в стартовый день Петербургского международного экономического форума состоится ряд деловых сессий и круглых столов. Одна из ключевых сессий будет посвящена устойчивому развитию территорий через диалог власти и бизнеса.

«Устойчивое развитие территорий — тема, стоящая в повестке дня мировых государств и влияющая на стратегические приоритеты их развития. Концепция сбалансированного развития этих элементов не может быть реализована без эффективного взаимодействия власти и бизнеса. В рамках сессии мы рассмотрим наиболее эффективные схемы взаимодействия коммерческого и государственного сектора на примере одной из наиболее динамично развивающихся отраслей в мире — событийной индустрии», — комментирует директор ассоциации «Национальное конгресс-бюро» Алексей Калачев.

Еще одной важной темой стартового дня станет обращение с твердыми коммунальными отходами. В рамках сессии «Очистить страну от мусора» участники дискуссии оценят состояние мусорного рынка в России, стал ли он более эффективным и цивилизованным, возможность привлечения инвестиций в отрасль и как сделать все города в стране, вне зависимости от их размера, чистыми, экологичными и привлекательными для жизни. Законодательному регулированию сферы обращения с отходами будет посвящена отдельная сессия стартового дня.

Круглый стол «Стратегия сопряжения Большого Евразийского партнерства и инициативы «Один пояс — один путь». Поиск решений» будет посвящен обсуждению стратегических приоритетов институтов и механизмов формирования Большого Евразийского партнерства, а также перспективы его сопряжения с инициативой «Один пояс — один путь» для выхода на траекторию устойчивого развития на основе диалога и партнерства цивилизаций ведущих держав Большой Евразии. На заседании круглого стола намечено провести обсуждение концептуальных предложений по формированию Большого Евразийского партнерства, а также вопросы и перспективы взаимодействия Евразийского экономического союза и инициативы «Один пояс — один путь» между Россией и Китаем.

Взаимодействие России и Китая обсудят в рамках круглого стола «Региональное сотрудничество России и Китая. Что дальше?». Круглый стол является итоговым мероприятием IV Российско-китайского делового форума.

Кроме того, 5 июня на площадке проведения ПМЭФ состоится V Российский форум малого и среднего предпринимательства. Участники форума рассмотрят такие вопросы, как создание экосистемы развития молодежного предпринимательства, взаимодействие между крупным и малым бизнесом в промышленности, аутсорсинг как инструмент партнерства для бизнеса и государства, глобальные цепочки добавленной стоимости, сдерживающие факторы и точки роста цифровой торговли в России, привлечение инвестиций в инновационные проекты и другие темы. Программа форума размещена на сайте мероприятия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Энергетика станет одной из ключевых тем деловой программы ПМЭФ-2019
Футбольный турнир Roscongress Rosich Cup открыл спортивную программу ПМЭФ-2019

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017