Энергетика станет одной из ключевых тем деловой программы ПМЭФ-2019

Развитие и модернизация энергетической отрасли станет одной из ключевых тем деловой программы Петербургского международного экономического форума.

В 2015 году страны-члены ООН единогласно поддержали резолюцию «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Заданная повестка дня определяет план действий для повышения уровня благополучия людей, сохранения планеты и процветания. Нефть и газ сохранят системообразующую роль в глобальной структуре энергоресурсов. Поступательное развитие отрасли станет залогом ликвидации голода и нищеты, снижения социального неравенства и обеспечения достойной жизни, что необходимо для достижения устойчивого развития.

Одним из знаковых мероприятий деловой программы Петербургского международного экономического форума – 2019 станет «Энергетическая панель». На сессии представят всесторонний анализ устойчивого развития нефтегазовой отрасли, подчеркнув ее многонациональный, мультикультурный характер и географическое многообразие. В ходе дискуссии участники обменяются мнениями относительно трендов на энергетических рынках и трансформации мировой нефтегазовой отрасли, динамики влияния геополитических факторов на работу рынков, обсудят потенциал сотрудничества и инноваций для эффективного перехода к низкоуглеродной экономике. Модераторами выступят член Государственной думы, журналист, автор программы «Международное обозрение» телеканала «Россия-24», председатель наблюдательного совета АНО «Русская гуманитарная миссия» Евгений Примаков и председатель Sasakawa Peace Foundation, исполнительный директор Международного энергетического агентства (2007–2011 годы) Нобуо Танака. С ключевым докладом выступит главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.

В рамках трека «Мировая экономика в поисках баланса» пройдет сессия «Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности». Мировые энергетические рынки постоянно трансформируются, в том числе меняется структура спроса на энергоносители. Снижение текущих и прогнозных темпов мирового экономического роста, повышение энергоэффективности и замещение нефтепродуктов другими видами энергоресурсов, по оценкам экспертов, уже в ближайшие 15–20 лет может привести к пику потребления нефти. Вместе с тем в перспективе будет расти роль природного газа как наиболее чистого ископаемого топлива и возобновляемых источников энергии. Все это уже сегодня обостряет конкуренцию на рынках и требует от их участников повышения привлекательности своих добычных нефтяных проектов, стимулируя приток капитала и развитие новых технологий, а также диверсификации портфеля проектов. Участники дискуссии обсудят стратегию действия России на рынках нефти и газа, а также попытаются понять, где «золотая середина» между вариантом максимизировать инвестиции в добычу нефти и стремиться нарастить долю рынка и вариантом продолжения плотной кооперации стран-производителей нефти по ограничению добычи. Модератором сессии заявлен репортер Bloomberg TV Эннмари Хордэн, среди выступающих: министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, главный исполнительный директор Royal Dutch Shell Plc Бен ван Берден и другие.

Стратегический вектор энергетических компаний в платформенной экономике обсудят на одноименной сессии. Энергетические компании являются инфраструктурными столпами экономик, что исторически давало преимущество, но в условиях платформенной экономики расценивается скорее ограничением. Участники встречи попробуют понять, каков новый вектор развития в эпоху «уберизации» и как энергогиганты могут встроиться в новый формат рынка. Модератор встречи – Кристоф Фрай, генеральный секретарь, главный исполнительный директор Мирового энергетического совета (МИРЭС). Участники встречи: министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский, генеральный директор Enel S.p.А. Франческо Стараче и другие.

«Мировая энергетика претерпевает сейчас большие изменения, продиктованные тенденциями декарбонизации, цифровизации, децентрализации, меняющимися потребностями будущих потребителей и распространением промышленной революции. Россия обладает достаточным запасом ключевых ресурсов и необходимыми технологиями, чтобы оставаться одним из ведущих игроков на мировом энергетическом рынке», – комментирует Кристоф Фрай.

Трек «Технологии, приближающие будущее» включает сразу две сессии, посвященные энергетической отрасли. Участники сессии «Цифровое недропользование» обсудят комплекс мер, необходимых для того, чтобы недропользование превратилось в один из драйверов развития цифровой экономики, и значение цифровизации недропользования для стратегического развития России. Тема второй сессии: «От сырья к услуге: цифро-технологическая трансформация нефтегазовых компаний». Главные вопросы, которые обсудят участники встречи: как Россия может использовать колоссальный потенциал ТЭК для ускорения технологической эволюции и цифровизации нашей экономики, когда произойдет уход от бизнес-стратегии продажи нефти и нефтепродуктов к поставке цифровых услуг и технологий и стоит ли инвестировать в нефте-, газохимию в условиях роста спроса на новые материалы.

Также в рамках ПМЭФ состоится Второй российско-китайский энергетический бизнес-форум, организованный ПАО «НК «Роснефть» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) при поддержке фонда «Росконгресс». Целью работы форума является развитие диалога между Россией и Китаем в области энергетики, повышение эффективности и расширение портфеля совместных проектов, привлечение инвестиций.