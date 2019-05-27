Путин приветствовал участников ПМЭФ-2019

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XXIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом в понедельник, 27 мая, сообщается на сайте Кремля.

В послании отмечается, что форум уже более 20 лет вносит значительный вклад в поиск ответов на ключевые вопросы современности и формирование конструктивной повестки дня широкого международного сотрудничества.

«Все мы, несомненно, заинтересованы в поддержании мира и безопасности на планете, в сохранении и приумножении культурного наследия человечества, в том, чтобы граждане всех стран имели возможность реализовать свой потенциал, получить образование и достойную работу, были уверены в будущем своих детей. Для того, чтобы решить эти задачи, нужна сильная и эффективная экономика, честные и прозрачные правила глобальной торговли, свободный обмен инвестициями и технологиями, здоровая и честная конкуренция», — подчеркивается в приветствии главы государства.

В тексте отмечается, что Россия готова к активному и равноправному взаимодействию со всеми партнерами для обеспечения экономического роста, развития транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры, в продвижении интеграционных процессов.

В этом году ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. 21 мая на сайте мероприятия была опубликована деловая программа с указанием спикеров и модераторов дискуссий. Главной темой форума станет «Формируя повестку устойчивого развития». На сегодняшний день в программе насчитывается свыше 120 мероприятий в различных форматах, в том числе два пленарных заседания, панельные сессии, круглые столы, деловые завтраки и теледебаты.