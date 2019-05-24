Опубликована программа «антипиратской» сессии ПМЭФ-2019

На официальном сайте Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) появилась деловая программа сессии «Саморегулирование vs. государственный контроль. Как стимулировать потребление легального контента?»

Участники мероприятия обсудят совершенствование антипиратского законодательства для защиты авторских прав. С учетом действующей практики применения российского законодательства будет рассмотрен и вопрос об отраслевом и государственном регулировании.

Отмечается, что свое участие в обсуждении уже подтвердили представители крупных IT-компании.

Сессия состоится при поддержке Роскомнадзора в рамках ПМЭФ уже в третий раз. Ее проведение планируется 7 июня.