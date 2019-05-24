Прямой эфир
Сюжет:

Опубликована программа «антипиратской» сессии ПМЭФ-2019

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На официальном сайте Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) появилась деловая программа сессии «Саморегулирование vs. государственный контроль. Как стимулировать потребление легального контента?»

Участники мероприятия обсудят совершенствование антипиратского законодательства для защиты авторских прав. С учетом действующей практики применения российского законодательства будет рассмотрен и вопрос об отраслевом и государственном регулировании.

Отмечается, что свое участие в обсуждении уже подтвердили представители крупных IT-компании.

Сессия состоится при поддержке Роскомнадзора в рамках ПМЭФ уже в третий раз. Ее проведение планируется 7 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На ПМЭФ обсудят подготовку России к Евро-2020
На ПМЭФ обсудят транзитный потенциал и рынок онлайн-торговли России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017