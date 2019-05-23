На ПМЭФ обсудят подготовку России к Евро-2020

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудят проведение матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года в России. Этот вопрос займет важное место в программе Петербургского международного экономического форума, который пройдет 6–8 июня. Об этом рассказал советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

«Масштабное участие в форуме оргкомитета Евро-2020 говорит о том, что ПМЭФ является значимой площадкой для презентации спортивных проектов мирового уровня. Уверен, что уникальная экспозиция Евро-2020 вызовет большой интерес среди участников ПМЭФ, а Парк футбола станет настоящим праздником для жителей Санкт-Петербурга», — цитирует его слова пресс-служба форума.

Отмечается, что участники форума смогут увидеть на стенде Евро-2020 главный трофей, вручаемый победителям чемпионатов Европы, — кубок Анри Делонэ. Также гостям и участникам покажут золотую медаль первого в истории чемпионата Европы — Евро-1960, победителем которого стала сборная СССР, и «Золотой мяч», врученный в 1963 году легендарному вратарю Льву Яшину.

Специальными гостями сессии станут звезды мирового футбола — чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Кристиан Карамбё, бронзовый призер Евро-1996 англичанин Сол Кэмпбелл и лучший бомбардир в истории российского футбола, посол Евро-2020 Александр Кержаков. Также 6 июня у стен Петропавловской крепости откроется парк футбола, а любителей этого вида спорта ждут развлечения для всей семьи — игры и мастер-классы на свежем воздухе, интерактивные аттракционы и викторины.

В 2020 году чемпионат Европы по футболу отметит свое 60-летие. Впервые в истории турнира матчи финального раунда примут 12 городов из разных стран континента. Также впервые в истории Россия станет одной из хозяек Евро. Три матча группового турнира и четвертьфинал состоятся в Санкт-Петербурге, который уже принимал игры чемпионата мира – 2018 и Кубка конфедераций – 2017.

ПМЭФ будет проходить в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня.