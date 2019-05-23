На ПМЭФ обсудят транзитный потенциал и рынок онлайн-торговли России

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пройдет сессия, посвященная развитию транзитного потенциала страны и рынка онлан-торговли. Модератором мероприятия под названием «Кто обеспечит логистику Азия–Россия–Европа для товаров онлайн-торговли?» выступит президент Московской школы управления Сколково Андрей Шаронов.

Участниками обсуждения станут главный исполнительный директор International Post Corporation Хольгер Винклбауер и генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов.

Россия занимает стратегически значимое географическое положение на пути движения товаров Китай–Европа–Китай, развитие транзитного потенциала позволит поддержать и нарастить экспортный поток отечественных товаров на международные рынки.

Участники сессии обсудят, что готовы сделать российские транспортные компании в борьбе за транзитный рынок онлайн-торговли, какие задачи необходимо решить в первую очередь для усиления транзитной привлекательности страны. Темой обсуждения станет также расширение магистральных транспортных коридоров, таких как глобальная инициатива «Один пояс — один путь».

«Опыт «Почты России» говорит о том, что интерес потребителей к трансграничной интернет-торговле продолжает расти. А вместе с ним растет и трафик, который проходит через почтовую сеть», — отметил гендиректор «Почты России» Николай Подгузов. По его словам, более 90 % трансграничных почтовых отправлений поступает в Россию из Китая.

«Весной 2019 года у «Почты России» появилось дочернее предприятие в Китае, в Ханьчжоу», — добавил он. Запуск дочернего предприятия позволит создавать различные транзитные маршруты.

Всего в рамках ПМЭФ-2019 состоится более 120 деловых мероприятий. Форум состоится 6–8 июня 2019 года. Главная тема — «Формируя повестку устойчивого развития».

ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента России. Он представляет собой площадку для общения представителей деловых кругов. Организатором выступает основанный в 2007 году фонд «Росконгресс».

Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия фонда ежегодно собирают свыше 80 тыс. участников из 195 стран мира, более 10 тыс. представителей СМИ работают на его площадках. В аналитическую и экспертную работу вовлечены 2500 экспертов в России и за рубежом, установлено взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами из 75 стран мира.