Здравоохранение станет одной из ключевых тем ПМЭФ-2019

В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума пройдет несколько сессий и круглых столов, посвященных развитию здравоохранения, где обсудят реализацию национальных программ общественного здоровья, взаимодействие власти и бизнеса для достижения национальных целей, а также развитие технологий, создание новых лекарственных средств и потребность в программах корпоративного здоровья.

«В рамках предстоящего Петербургского международного экономического форума будут обсуждаться ключевые темы здравоохранения, в числе которых вопросы общественного здоровья, корпоративные практики, совершенствование системы медицинского страхования, создание инновационных лекарств и биомедицинских клеточных продуктов. Уверена, что благодаря участию ведущих специалистов разных областей, включая коллег из иностранных государств, дискуссии будут продуктивными и интересными, а выработанные предложения - практически применимыми», – отметила Вероника Скворцова, министр здравоохранения Российской Федерации.

Сессия с международным участием «Архитектура общественного здоровья: международный опыт и национальные приоритеты» состоится в рамках трека «Российская экономика: реализуя цели национального развития». Отмечаемые в последние десятилетия снижение преждевременной смертности и рост продолжительности жизни связаны, прежде всего, с реализацией программ общественного здоровья. Согласно оценкам экспертов, по меньшей мере 2/3 от срока, на который увеличилась средняя продолжительность жизни, обуславливаются успешным исполнением данных программ, среди которых обеспечение безопасности дорожного движения и труда, борьба с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, сокращение потребления алкоголя и табака, а также снижение потребления соли и сахара. Ключевыми темами обсуждения станут вопросы преодоления разрыва в доступности здравоохранения в развитых и развивающихся странах, возможность создания идеальной и универсальной модели системы общественного здравоохранения, а также инновационные международные практики. Модератором встречи выступит профессор Роттердамского университета имени Эразма Ник Гульдемонт, среди участников дискуссии: министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова, ведущий специалист в области здравоохранения Департамента глобальной практики в области здравоохранения, питания и народонаселения Группы Всемирного банка Патрисио Маркес и другие.

Отдельная сессия будет посвящена программам корпоративного здравоохранения. В последние годы программы корпоративного здоровья стали одним из основных способов привлечения самых талантливых сотрудников, повышения производительности и вовлеченности персонала, оптимизации инвестиций в человеческие ресурсы. Несмотря на то, что количественно оценить все выгоды от реализации данных программ невозможно, во многих странах предпринимаются специальные меры для стимулирования работодателей по их организации и финансированию. Новым трендом в данной области стала философия well-being, целью которой является создание особой культуры, направленной на пропаганду здорового образа жизни и осознанное отношение сотрудников к себе и своему здоровью. Участники дискуссии обсудят необходимые меры государственной поддержки для расширения программ корпоративного здоровья, могут ли налоговые льготы стать толчком для внедрения оздоровительных программ, а также, какие критерии необходимо учитывать для повышения эффективности оздоровительных программ.

В рамках трека «Технологии, приближающие будущее» состоится сессия «Трансформация здравоохранения: как современные технологии изменят жизнь?». Робототехника, ядерная медицина, облачные сервисы, телемедицина, искусственный интеллект, 3D-печать органов – это то, с чем мы живем уже сегодня. В новой парадигме здравоохранения прорывные технологии являются краеугольным камнем его трансформации и позволят достичь трех главных целей: снижения стоимости, улучшения качества и увеличения доступности медицинской помощи.

Представители власти, научного и бизнес-сообществ обсудят вопрос создания инновационных лекарств в рамках одноименной сессии. Новые лекарства, которые появились в последние десятилетия, смогли драматически изменить течение многих болезней. Они превратили ранее неизлечимый СПИД в хроническое заболевание, позволяют выживать 90% больным с лейкемией и выздоравливать пациентам с вирусным гепатитом С. Новые надежды ученых в борьбе с болезнями связаны с «господством над живой материей» – биомедицинскими клеточными продуктами, биотехнологиями и генотерапией. Одной из целей Национальной лекарственной политики к 2030 году наше государство ставит создание отечественных инновационных лекарств. Участники сессии: министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова, президент Ассоциации производителей биомедицинских клеточных продуктов Алексей Мартынов, старший исполнительный директор Агентства фармацевтики и медицинской техники Ёсикадзу Хаяси, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко, ректор Первого московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации, академик РАН Петр Глыбочко и др.

Увеличение доступности лекарственных средств станет ключевой темой бизнес-завтрака «Стратегия лекарственного обеспечения. Расставляя приоритеты». Представители власти, научного сообщества, а также ведущие российские и международные фармацевтические компании обсудят повышение эффективности государственного регулирования отрасли и основные приоритеты Национальной лекарственной политики.