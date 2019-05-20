В первый день ПМЭФ-2019 пройдет V Российский форум малого и среднего предпринимательства

Пятый Российский форум малого и среднего предпринимательства состоится 5 июня в КВЦ «Экспофорум» в стартовый день Петербургского международного экономического форума. Соорганизаторами мероприятия выступают фонд «Росконгресс», Корпорация МСП и Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России».

В рамках деловой программы форума МСП участники и эксперты рассмотрят такие вопросы, как создание экосистемы развития молодежного предпринимательства, взаимодействие между крупным и малым бизнесом в промышленности, аутсорсинг как инструмент партнерства для бизнеса и государства, глобальные цепочки добавленной стоимости, сдерживающие факторы и точки роста цифровой торговли в России, привлечение инвестиций в инновационные проекты и другие темы.

Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин отметил важность участия представителей малого и среднего бизнеса в крупных деловых мероприятиях.

«Для каждого предпринимателя это эффективная коммуникационная площадка, имеющая важнейшую практическую значимость и позволяющая повысить уровень собственных профессиональных компетенций и знаний, наработать новые деловые контакты. Главным итогом участия малого и среднего бизнеса в мероприятиях форума должна стать видимая перспектива выхода на реальные договоренности на уровне B2B-связей, в том числе в области международной торговли. В этом году в программе будут представлены мероприятия нового формата, такие как: ярмарка инвестиций, экспортный акселератор, финансовый батл и выступления в стиле TED от успешных предпринимателей нового поколения. Традиционно одной из главных тем форума МСП является тема наставничества и нетворкинга. Мы воспользуемся как уже успешно зарекомендовавшим себя форматом — Менторской гостиной, — так и достаточно новым, однако, показавшим свою эффективность форматом Ярмарки инвестиций, в рамках которых молодые предприниматели смогут представить свои проекты потенциальным инвесторам», — заявил Александр Калинин.

Корпорация МСП в рамках деловой программы форума проведет панельную дискуссию «Малый бизнес в городской экономике». Участники дискуссии обсудят вопросы о том, как наиболее эффективно стимулировать развитие малого и среднего бизнеса в городах, а также возможности упрощения открытия типового бизнеса и тиражирования существующего успешного опыта в бизнесе в небольших городах через механизм франчайзинга.

«Крайне важно, что традиционно в рамках Петербургского международного экономического форума большое внимание уделяется вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в России. В нынешнем году вместе с участниками нулевого дня форума мы планируем рассмотреть малый и средний бизнес как основу городской экономики. Важным шагом по развитию малого и среднего бизнеса в городах может стать объединение наиболее эффективных мер поддержки предпринимателей, включая финансовую, имущественную, информационную, консультационную и иные виды поддержки, сервисы Бизнес-навигатора МСП», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман.

В рамках форума МСП состоится батл «Малый бизнес и финансовый рынок: барьеры и «узкие места». Батл представляет собой дискуссию, в которой спикеры разделены на две команды, каждая из которых будет отстаивать свою точку зрения по заданной теме. Команда «Предприниматели» и команда «Финансисты» обсудят вопросы доступности финансирования малого бизнеса, масштабы и распространенность программ государственной поддержки МСП.

Ярмарка инвестиций — флагманский проект комитета по развитию молодежного предпринимательства, который объединяет на своей площадке предпринимателей, инвесторов и представителей власти. В рамках секции пройдет защита 8 инвестиционных проектов перед инвесторами. В настоящий момент проект уже привлек 250 млн рублей частных инвестиций, создано более 200 рабочих мест. В 2019 году планируется провести ярмарку в восьми федеральных округах.

Еще один формат в помощь предпринимателям — Менторская гостиная, в рамках которой крупные бизнесмены и отраслевые эксперты проведут встречи с предпринимателями, поделятся опытом, знаниями и проверенными инструментами ведения бизнеса. Результат менторской сессии — разбор кейса или бизнеса, решение задачи, получение контактов.

Форум МСП — это ежегодное мероприятие для обсуждения текущего состояния малого и среднего предпринимательства и мер по увеличению его роли в российской экономике. Целями форума являются развитие потенциала малого и среднего предпринимательства в России, расширение диалога между МСП и органами государственной власти с целью снижения административных барьеров, а также повышение эффективности инфраструктурной, финансовой и институциональной поддержки МСП. К участию в форуме приглашаются представители федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти, руководители малых и средних компаний, руководители государственных и общественных организаций, оказывающих поддержку малому и среднему предпринимательству, представители банковского сектора, консалтинговых и юридических компаний.