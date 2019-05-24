Долгосрочные стратегии бизнеса обсудят в рамках ПМЭФ-2019

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоится сессия «Способен ли современный бизнес реализовывать успешные долгосрочные стратегии?». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

Главная тема ПМЭФ-2019 — «Формируя повестку устойчивого развития». Отмечается, что одной из ключевых задач, которые стоят перед государством в рамках стратегии устойчивого развития, — переход бизнеса к долгосрочному планированию с учетом пересмотра своего отношения к природным ресурсам, окружающей среде и экологии. Долгосрочные стратегии бизнеса должны укреплять баланс между экономической, экологической и социальной составляющими.

Современный бизнес, как считают многие эксперты, озадачен мышлением преимущественно на ближайшую перспективу. Стремление удовлетворить акционеров нередко отодвигает на задний план общественно значимый смысл существования той или иной компании. Поэтому зачастую игнорируются такие проблемы, как загрязнение окружающей среды, климатические изменения и др.

Участники встречи ответят на вопросы: возможны ли эффективные долгосрочные стратегии в современном быстро меняющемся мире и что необходимо сделать для того, чтобы глобальный бизнес пересмотрел свои приоритеты.

«Думаю, наша сессия станет исключительно интересной. Еще в далеком 1978 году знаменитый социолог Элиза Булдинг ввела в оборот понятие «временнóе истощение», указав: «Если некто постоянно задыхается ментально из-за необходимости решать проблемы настоящего, энергии для того, чтобы вообразить будущее, не остается». Сейчас, спустя более 40 лет, эта проблема стоит куда острее. Для всех, в том числе для бизнеса», — считает управляющий партнер PwC в России Игорь Лотаков.

Он назвал одним из наиболее важных выступление японского профессора Тацуёси Сайдзё. По словам Лотакова, его исследования демонстрируют, что граждане, представляющие себя в мире будущего (2060 год), готовы реализовывать гораздо более радикальные программы по улучшению жизни в городах. С недавних пор этот ученый начал анализировать в данной парадигме и поведение бизнеса.

ПМЭФ будет проходить в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня.